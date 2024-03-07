«В Санкт-Петербурге СКА отполз достаточно тяжело». Плющев — о шансах «Торпедо» в серии

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал о шансах нижегородского «Торпедо» в серии плей-офф со СКА (1-2).

«СКА по составу сильнее, можно сказать, что это сборная России в уменьшенном виде. Собраны сильные игроки, трансферы и обмены были в том числе по ходу сезона. Правда, периодически выдёргивали хоккеистов, проявивших себя в других клубах, тем самым ослабляя другие команды, но здесь нужно работать над регламентом лиги в плане переходов.

Что касается Нижнего Новгорода, то «Торпедо» ещё даст бой. В Санкт-Петербурге СКА отполз достаточно тяжело: были штанги, выходы один на один. Звоночек для СКА зазвучал ещё в Питере. В первом домашнем для себя матче «Торпедо» выглядело не очень? Много эмоций, от этого никуда не деться. Перед своими болельщиками всегда хочется проявить себя лучше, бывает, что перегораешь в желании победить, плюс сказываются физические затраты. Я думаю, что сегодня будет непростая игра для обеих команд. Лёгкой прогулки никому ждать не стоит», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.