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Александр Юдин: всё идёт к победе СКА в серии в пяти играх

Александр Юдин: всё идёт к победе СКА в серии в пяти играх
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Бывший защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин считает, что уверенная победа в третьем матче серии в Нижнем Новгороде (5:2) показала, что петербургский клуб значительно сильнее «Торпедо» и поражение на старте серии было случайностью.

«СКА показал себя во всей красе в третьем матче серии, выиграв легко и уверенно. Вообще, я изначально говорил, что серия будет из пяти матчей, к этому всё и идёт. Мне показалось, что «Торпедо» выдохлось и уже не может ничего противопоставить СКА. Армейцы прибавляют от матча к матчу, стали больше создавать моментов, отметил бы Василия Глотова, который проявляет качества лидера.

В общем, чётко видна работа тренерского штаба — команда хорошо, в том числе и физически, подготовлена к плей-офф и, несмотря на все сложности с составом, а по сути, после каждой игры кто-то из основных ребят выпадает, настроена очень серьёзно. Думаю, что и завтра всё будет примерно так же, как и вчера, а в субботу армейцы на своей суперарене оформят выход в следующий раунд», — сказал Юдин в интервью «Чемпионату».

Четвёртый матч серии состоится сегодня, 7 марта, в Нижнем Новгороде. Матч начнётся в 19:30 мск.

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