Кравец: дома «Авангард» выигрывал за счёт всей команды. Другим звеньям надо добавлять

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после гостевого поражения от «Лады» (1:4) рассказал, в чём нужно прибавить омскому клубу для достижения победы в серии плей-офф КХЛ.

«Соглашусь, что сегодня и владения шайбой было меньше, и бросков. Надо было добавить в желании. Ребята все опытные, всё сами знают. Тут чисто реализация, может, где-то усталость, всё накладывается. Сопернику чуть больше везло, вратарь их здорово сыграл. Все шайбы идут от Буше? Действительно, надо другим звеньям добавлять, потому что дома мы выигрывали за счёт всей команды», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В серии Кубка Гагарина — 2024 «Лада» проигрывает «Авангарду» со счётом 1-3. Пятая встреча будет сыграна на площадке омской команды послезавтра, 9 марта.