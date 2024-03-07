Кравец: одну игру на выезде «Авангард» взял. Надо исходить из позитива

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал гостевое поражение от «Лады» (1:4) в рамках серии Кубка Гагарина — 2024

«Довольно хорошо начали игру, было несколько моментов. Надо их использовать, тогда бы игра сложилась по-другому. Потом вот эти ошибки… Сами не забили моменты, слишком много неоправданных удалений, от этого мы только устаём. Ну и в большинстве надо забивать. В принципе, на выезде одну игру взяли, надо исходить из позитива», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В серии Кубка Гагарина — 2024 «Лада» проигрывает «Авангарду» со счётом 1-3. Пятая встреча будет сыграна на площадке омской команды послезавтра, 9 марта. В первых трёх матчах подопечные Михаила Кравца одержали победы со счётом 5:1, 3:2 ОТ и 3:1.