Заварухин после 4-1 с «Ак Барсом»: коллектив единомышленников, ловили шайбу на себя

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу над «Ак Барсом» в первом раунде плей-офф со счётом 4-1.

«Тяжёлая серия была, знали, что соперник — мастеровитая команда. Хочу поблагодарить ребят за самоотверженную игру, ловлю шайбы на себя, коллектив единомышленников, у которого было большое желание обыграть соперника. Поздравляю город Екатеринбург, которому исполнилось 300 лет. Сделали шажочек вперёд, получилось в этом году то, что не вышло в прошлом году.

По игре хотели сначала сыграть агрессивно, поменять тактическое построение в средней зоне, получалось где-то в начале, особенно во втором периоде, где были хорошие моменты. Здорово, что вытащили этот прессинг, в третьем периоде после гола соперник много бросал по нашим воротам, мы много блокировали. Хорошая победа, командная победа, идём дальше.

Ожидали, что три матча в Казани выиграете? Мы хотели выиграть, конечно, не ожидали, откровенно говоря, но это заслуга ребят.

Оба финалиста вылетели? Интересный сезон, хоккей меняется, становится быстрее. Площадки стали меньше, там не дают думать, любая команда может обыграть любую и в регулярном сезоне, и в плей-офф.

Результат серии — сенсация? Пускай будет сенсацией, мы рады, что преподнесли её», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.