«Каролина» показала фото прилетевшего в город Кузнецова у самолёта

Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» показала фото прилетевшего российского нападающего Евгения Кузнецова у трапа самолёта.

Фото: «Каролина Харрикейнз»

Напомним, по условиям сделки «Вашингтон» получил выбор в третьем раунде драфта 2025 года.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступал с начала своей заокеанской карьеры, уже на протяжении 11 сезонов кряду. За это время он провёл 723 встречи и набрал 568 (171+397) очков.

Отметим, что Кузнецов ранее прошёл процедуру драфта отказов и не вызвал интереса ни у одной из команд лиги. Так как «Вашингтон» не преследовал цели расторжения контракта с игроком, он был отправлен в фарм-клуб.