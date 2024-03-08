В «Каролине» прокомментировали переход Евгения Кузнецова в клуб

Президент и генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал переход российского нападающего Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» в стан «ураганов».

«Евгений — плеймейкер высокого уровня, который усилит нашу огневую мощь в атаке. Он привнесёт в наш состав ещё больше опыта плей-офф, и мы рады дать ему новый старт в «Каролине», — приводит слова Уодделла пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступал с начала своей заокеанской карьеры, уже на протяжении 11 сезонов кряду. За это время он провёл 723 встречи и набрал 568 (171+397) очков.