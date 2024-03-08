Кудашов – минским журналистам: вы недооцениваете свою команду

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил победу над минскими одноклубниками (3:2 ОТ, 3-1) и рассказал о сильных сторонах соперника.

«По большому счёту сегодняшняя игра ничем не отличалась от предыдущей. Сценарий тот же, настрой тот же, где-то в мелочах было отличие, а так всё то же самое. Хорошо, что забили и вытащили игру. Я считаю, что это важный момент.

Долго не могли забить в равных составах? В очередной раз похвалю минское «Динамо» — вы (здесь Кудашов обращается к минским журналистам. – Прим. «Чемпионата») в первую очередь недооцениваете свою команду. Команда расположилась не на том месте, где ей стоило бы быть — по определённым причинам им не хватило набранных баллов. Сборная была, ротация, травмы. Минск — очень сильная команда, которая ничем не уступает первой четвёрке, потому и забить долго не могли. Они играют самоотверженно и организованно. У них много опытных людей в составе», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.