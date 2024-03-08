«Это было потрясающе». Кузнецов — о времени в «Вашингтоне»

Российский нападающий Евгений Кузнецов после перехода из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз» высказался о времени, проведённом в столичном клубе.

«Этот город занимает огромную часть моего сердца, и, к сожалению, мне приходится уходить таким образом, на такой ноте, но вы знаете, это жизнь. В моей жизни нет сожалений, и я буду помнить всю жизнь время, проведённое там. Это было потрясающе», — приводит слова Кузнецова журналистка Сэмми Сильвер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступал с начала своей заокеанской карьеры, на протяжении 11 сезонов кряду. За это время он провёл 723 встречи и набрал 568 (171+397) очков.