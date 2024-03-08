Евгений Кузнецов провёл первую тренировку в «Каролине»

Российский нападающий Евгений Кузнецов после перехода из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз» провёл первую тренировку в составе своего нового клуба.

Кузнецов впервые вышел на тренировку в составе «Каролины»

Напомним, по условиям сделки «Вашингтон Кэпиталз» за переход Кузнецова получил выбор в третьем раунде драфта 2025 года.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступал с начала своей заокеанской карьеры, на протяжении 11 сезонов кряду. За это время он провёл 723 встречи и набрал 568 (171+397) очков.