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Защитник Мэтт Дамба перешёл из «Аризоны» в «Тампа-Бэй»

Защитник Мэтт Дамба перешёл из «Аризоны» в «Тампа-Бэй»
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29-летний канадский защитник Мэтт Дамба перешёл из «Аризоны Койотс» в «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). «Койоты» получили выбор в пятом раунде на драфте НХЛ 2027 года. Кроме защитника, «молнии» получили выбор в седьмом раунде драфта 2025 года.

В нынешнем сезоне Дамба сыграл 58 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 10 очков с 55 минутами штрафа.

Напомним, «Тампа» лишилась до конца сезона российского защитника Михаила Сергачёва.

«Лайтнинг» с 72 очками в активе занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Аризона» находится на 13-й строчке в таблице Запада.

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