«Нью-Джерси» в результате обмена получил вратаря Джейка Аллена у «Монреаля»

«Нью-Джерси Дэвилз» выменял вратаря Джейка Аллена у «Монреаль Канадиенс», сообщает пресс-служба «дьяволов».

«Канадиенс» получили условный выбор в третьем раунде драфта. Пик может быть повышен до второго раунда, если вратарь проведёт за новую команду 40+ матчей в следующем сезоне. Кроме того, канадский клуб сохранит 50% зарплаты голкипера в нынешнем и следующем сезонах. Кэпхит по контракту — $ 3,85 млн (до конца сезона-2024/2025).

В текущем сезоне обладатель Кубка Стэнли — 2019 в составе «Сент-Луис Блюз» провёл за «Монреаль» 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ с 89,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,65.

Аллен — чемпион мира в составе молодёжной сборной Канады и серебряный призёр взрослого мирового первенства.