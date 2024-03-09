Защитник «Коламбуса» Эндрю Пик перешёл в «Бостон»

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся обмен между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Бостон Брюинз».

Как сообщает пресс-служба «жакетов», согласно сделке в Бостон переехал 25-летний защитник Эндрю Пик. Взамен «Коламбус» получил защитника Якуба Зборила и выбор в третьем раунде на драфте НХЛ-2027.

Сообщается, что сразу же после сделки Зборил был отправлен в фарм-клуб «Коламбуса» в АХЛ «Кливленд Монстерз».

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Пика 23 матча за «Блю Джекетс», в которых он набрал 8 (1+7) очков. Хоккеист выступал за клуб из Огайо с сезона-2019/2020.

На данный момент «Коламбус» с 54 очками замыкает турнирную таблицу Столичного дивизиона и практически лишился шансов на плей-офф.