Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Воронков сравнялся по голам с лидером снайперской гонки новичков НХЛ Бедардом

Воронков сравнялся по голам с лидером снайперской гонки новичков НХЛ Бедардом
Аудио-версия:
Комментарии

23-летний российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков минувшей ночью отличился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (4:2) и вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ среди новичков.

Лидирующую позицию в этом статистическом показателе делят сразу три хоккеиста – это Коннор Бедард из «Чикаго Блэкхоукс», Марко Росси из «Миннесоты Уайлд» и, соответственно, Воронков. У них по 17 заброшенных шайб. При этом Дмитрий провёл 57 матчей в нынешнем сезоне, Росси – 63, а Бедард, пропускавший около месяца из-за перелома челюсти, — 49 игр.

По количеству очков Воронков (31) – на пятой строчке. Лидирует всё тот же Бедард (43), следом за ним идёт Брок Фэйбер (36) из «Миннесоты Уайлд», замыкает тройку лучших его одноклубник – Росси (33).

Материалы по теме
Видео
Гол Дмитрия Воронкова помог «Коламбусу» обыграть «Эдмонтон», у Даниила Тарасова 29 сейвов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android