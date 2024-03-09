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Маккиннон увеличил отрыв от Кучерова до пяти очков в гонке бомбардиров НХЛ

Маккиннон увеличил отрыв от Кучерова до пяти очков в гонке бомбардиров НХЛ
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В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» (2:1 ОТ).

Две результативные передачи в этом матче записал на свой счёт звёздный форвард «лавин» Натан Маккиннон.

Таким образом, канадец довёл количество своих очков в нынешнем сезоне до 111, что является лучшим показателем в лиге. Маккиннон увеличил до пяти очков отрыв от своего главного преследователя — российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова (106). Третье место занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (100).

Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этой регулярке. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Лехконен (Маккиннон) – 00:42     1:1 Фэйбер (Капризов, Эрикссон Эк) – 30:44     2:1 Ничушкин (Рантанен, Маккиннон) – 62:32 (pp)    
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