Маккиннон увеличил отрыв от Кучерова до пяти очков в гонке бомбардиров НХЛ

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» (2:1 ОТ).

Две результативные передачи в этом матче записал на свой счёт звёздный форвард «лавин» Натан Маккиннон.

Таким образом, канадец довёл количество своих очков в нынешнем сезоне до 111, что является лучшим показателем в лиге. Маккиннон увеличил до пяти очков отрыв от своего главного преследователя — российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова (106). Третье место занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (100).

Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этой регулярке. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.