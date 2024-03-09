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Все результаты игрового дня НХЛ 9 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 9 марта
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Сегодня, 9 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча, ещё две встречи проходят в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Макбэйн (О'Брайен, Карконе) – 02:35     2:0 Керфут (Вялимяки, Бьюгстад) – 08:05     3:0 Кули (Маччелли, Мозер) – 17:04 (pp)     4:0 Бьюгстад (Шмальц) – 28:16    
НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Лехконен (Маккиннон) – 00:42     1:1 Фэйбер (Капризов, Эрикссон Эк) – 30:44     2:1 Ничушкин (Рантанен, Маккиннон) – 62:32 (pp)    

В эти минуты продолжаются матчи в Сиэтле и Анахайме.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
3-й период
0 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Наместников, Моррисси) – 47:15     0:2 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон) – 51:28     0:3 Элерс – 59:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
2 : 6
Даллас Старз
Даллас
0:1 Танев (Хинц, Линделль) – 01:14     0:2 Хинц (Хейсканен, Бенн) – 17:19 (pp)     0:3 Факса (Стил, Павелски) – 18:56     0:4 Бенн (Хейсканен, Робертсон) – 25:31 (pp)     1:4 Строум (Ватрано, Минтюков) – 26:06     1:5 Марчмент (Робертсон) – 34:18     2:5 Киллорн (Строум, Фаулер) – 44:13 (pp)     2:6 Павелски (Хинц, Дюшейн) – 47:18 (pp)    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 90 очками после 64 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 89 очков за 65 матчей.

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