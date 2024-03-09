Все результаты игрового дня НХЛ 9 марта

Сегодня, 9 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча, ещё две встречи проходят в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

В эти минуты продолжаются матчи в Сиэтле и Анахайме.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 90 очками после 64 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 89 очков за 65 матчей.