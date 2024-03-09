Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на вылет из плей-офф КХЛ обоих прошлогодних финалистов — «Ак Барса» и ЦСКА.

«Вчера получился очень интересный и насыщенный день в КХЛ. Завершились сразу три серии первого раунда плей-офф. При всём уважении к ЦСКА и «Ак Барсу» мы видим, что этим командам требуется перестройка, они исчерпали свой ресурс. На первые роли выходит молодёжь, именно она начала задавать моду в российском хоккее, что не может не радовать. В целом самый активный возраст сейчас 23–29 лет, но есть и более молодые ребята, уже способные давать результат. Всё это говорит о том, что курс на омоложение, заданный нашим президентом, даёт свои плоды. Нацпроект «Молодёжь России» сейчас как никогда актуален и важен для настоящего и будущего нашей родины», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.