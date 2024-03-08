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Впервые в истории КХЛ оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде

В Казани закончился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Минутами позже в Ярославле завершился пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

Таким образом, впервые в истории КХЛ оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» проиграли серии плей-офф — 2024 с одинаковым счётом 1-4.

В сезоне-2013/2014 был похожий случай, когда «Трактор» не вышел в плей-офф, а московское «Динамо» проиграло в первом раунде «Локомотиву».

Напомним, в прошлогоднем финале ЦСКА был сильнее «Ак Барса» со счётом 4-3 в серии. Армейцы завоевали свой третий трофей в истории КХЛ.