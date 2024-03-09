Рукопожатие игроков «Авангарда» и «Лады» после завершения серии. Видео

Омский «Авангард» благодаря крупной победе на домашнем льду в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 над тольяттинской «Ладой» (4:0) вышел в следующий раунд соревнований (4-1).
По завершении встречи на льду состоялась традиционная церемония рукопожатия между хоккеистами и тренерами команд.
Напомним, в следующем раунде «Авангард» встретится уже с представителем Западной конференции КХЛ. По состоянию на 9 марта соперником омичей станет ярославский «Локомотив», накануне завершивший серию с московским ЦСКА победой с аналогичным счётом (4-1). Первые матчи четвертьфинала Кубка Гагарина – 2024 состоятся уже 16 марта.
Регулярный сезон КХЛ «Авангард» завершил на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 92 очка в 68 матчах.
- 9 марта 2024
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