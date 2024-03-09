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Рукопожатие игроков «Авангарда» и «Лады» после завершения серии. Видео

Рукопожатие игроков «Авангарда» и «Лады» после завершения серии. Видео
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Омский «Авангард» благодаря крупной победе на домашнем льду в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 над тольяттинской «Ладой» (4:0) вышел в следующий раунд соревнований (4-1).

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Буше (Пьянов, Ткачёв) – 13:47 (5x4)     2:0 Буше (Ткачёв, Шарипзянов) – 22:02 (5x4)     3:0 Юрчо (Жафяров, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     4:0 Беляев (Жафяров) – 57:59 (5x5)    

По завершении встречи на льду состоялась традиционная церемония рукопожатия между хоккеистами и тренерами команд.

ВИДЕО

Напомним, в следующем раунде «Авангард» встретится уже с представителем Западной конференции КХЛ. По состоянию на 9 марта соперником омичей станет ярославский «Локомотив», накануне завершивший серию с московским ЦСКА победой с аналогичным счётом (4-1). Первые матчи четвертьфинала Кубка Гагарина – 2024 состоятся уже 16 марта.

Регулярный сезон КХЛ «Авангард» завершил на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 92 очка в 68 матчах.

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
Сетка плей-офф КХЛ.
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