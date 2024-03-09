Разин прокомментировал победу «Металлурга» в пятом матче серии с «Амуром»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги пятой встречи серии первого раунда Кубка Гагарина с хабаровским «Амуром» (3:1, 3-2).

«Сегодня все ребята понимали важность этой игры, отступать некуда, поэтому хорошо настроились, даже где-то переизбыток желания был. Немножко нервничали, но хорошо реализовали свои моменты, не такое планировали начало, как было, но реализовали моменты и сыграли по счёту дальше.

Подвижки по Петунину? В этой серии точно не сыграет, надеемся, что к следующим наберёт форму.

Не играет Данила Квартальнов с хорошей игре на «точке»? Мы и перевели Джонсона в первое звено, потому что у Гераськина был маленький процент вбрасываний, поставили Неколенко, у которого тоже опыт игры в плей-офф. Юров, Зернов — у них был нормальный процент по сезону, не как у Джонсона, но не кошмарный.

Состояние Юрова? Ничего доктор по нему не говорил, что у него что-то было», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, следующий матч между командами, который может стать заключительным в этой серии, состоится послезавтра, 11 марта, в Хабаровске. Начало – в 12:00 мск.