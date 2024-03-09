Мартемьянов — об 1:3 против «Металлурга»: потеряли концентрацию, не контролировали моменты

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение своих подопечных в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина от магнитогорского «Металлурга» (1:3, 2-3).

«Считаю, что ключевым стал первый период: обе команды создали достаточное количество моментов, «Металлург» их реализовал, а нам это не удалось. Немножко наше большинство всё подпортило, где-то была потеря концентрации, мало блокированных бросков, голы тоже из-за потери концентрации. Будем готовиться к шестой игре, добро пожаловать в Хабаровск.

Просили играть спокойнее эту игру? Я никогда не прошу сбрасывать обороты, всегда прошу сбрасывать на максимум. У «Металлурга» тоже эмоции сильно кипели, шестой матч покажет, кто духом сильнее.

Найдёте ли нужные слова, учитывая ваш опыт? Я всегда найду, что сказать, поверьте. Я и сейчас сказал, и дома скажу.

Какой вратарь начнёт шестой матч? А вот это я вам точно не скажу.

Замена Бобкова сделана, чтобы встряхнуть команду? Конечно, однозначно. Я видел, что не контролируем некоторые моменты, «Металлург» в атаке играет очень сильно, должны были действия взбодрить команду, решил поменять вратаря», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, следующий матч между командами, который может стать заключительным в этой серии, состоится послезавтра, 11 марта, в Хабаровске. Начало – в 12:00 мск.