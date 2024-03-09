Разин: перед плей-офф собирали судей, а главные тренеры изменений в правилах не знают

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин выразил мнение о работе судей по окончании пятой встречи серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с хабаровским «Амуром» (4:0, 3-2).

«Судьи дали свисток, когда «Металлург» долго контролировал шайбу на отложенном штрафе? Я в шоке просто. В прошлом году в седьмой игре ЦСКА — «Северсталь» выясняется, что получающий травму игрок… ну, всегда было, что игрок лежит, дотрагиваются до шайбы — свисток. Оказывается, правила поменялись. Мы играли не помню с кем, в человека попадает шайба, мы атакуем — свисток.

Я не знаю, в какой момент сейчас свистнут или не свистнут. Я не знал — оказывается, судей собирали перед плей-офф и сказали, что, если команда будет так удерживать, будет свисток. Почему мы об этом не знали, я не могу понять, почему главный тренер перед плей-офф такого правила не знает.

Правило про вратаря, играющего клюшкой за красной линией? Я-то про правило знал, но у нас команда — третья с конца по среднему возрасту. Гребёнкину я сказал, что детский сад — в чужой зоне удалиться при таком счёте. Будем ждать, когда ребята опыта наберутся. Набокову ни слова не сказал, я вратарей не трогаю, не ругаю, за всю свою карьеру не вспомню… а нет, один раз сильно ругался на вратаря, после сезона извинялся, и он признался, что ему пошло на пользу. Вратарей я стараюсь не трогать, это особенные люди, у них есть тренер вратарей, всё только через него», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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Напомним, следующий матч между командами, который может стать заключительным в этой серии, состоится послезавтра, 11 марта, в Хабаровске. Начало – в 12:00 мск.