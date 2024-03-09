«Главное, чтобы «Авангард» хорошо играл в атаке». Кравец — о предпочтениях на второй раунд

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец после прохода в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 тольяттинской «Лады» (4-1) выразил мнение о предпочтениях по сопернику в следующем этапе соревнований.

«Действительно, первый раунд удалось пройти без травм, хотя ребята много ловили на себя и в столкновения шли. Предпочтения по следующему сопернику? Нет предпочтений, все команды во втором раунде сильные. Конечно, смотрел за западными командами, очень всё серьёзно, второй раунд будет очень тяжёлый. Подстраиваться мы ни под кого не будем, но для нас самое важное, чтобы мы играли хорошо в атаке. У нас для этого есть все возможности, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в следующем раунде «Авангард» встретится уже с представителем Западной конференции КХЛ. По состоянию на 9 марта соперником омичей станет ярославский «Локомотив», накануне завершивший серию с московским ЦСКА победой с аналогичным счётом (4-1). Первые матчи четвертьфинала Кубка Гагарина – 2024 состоятся уже 16 марта.