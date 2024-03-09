Главный тренер «Авангарда» оценил игру Спунера, не набравшего очков в серии с «Ладой»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец после прохода тольяттинской «Лады» (4-1) в серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 рассказал, в чём необходимо прибавлять его команде, а также оценил игру американского нападающего Райана Спунера.

«В чём прибавить по итогам серии с «Ладой»? Прежде всего хочется, чтобы ребята отдохнули, потому что отыграли всю серию в шесть защитников. Ну и хочется, чтобы не происходило таких ситуаций, как в четвёртой игре, когда мы начинали психовать, удаляться и делать не то, что мы просим. Только совместные действия и выполнение задания всей командой.

Ноль очков в серии у Спунера? Сегодня Райан хорошо отыграл, но он нигде не выпадал и по серии. В целом Спунер играет хорошо, просто где-то не идёт. А первая тройка поэтому и первая, что она ведёт игру. Начинают первые – остальные все поддерживают, — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в следующем раунде «Авангард» встретится уже с представителем Западной конференции КХЛ. По состоянию на 9 марта соперником омичей станет ярославский «Локомотив», накануне завершивший серию с московским ЦСКА победой с аналогичным счётом (4-1). Первые матчи четвертьфинала Кубка Гагарина – 2024 состоятся уже 16 марта.