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Экс-защитник ЦСКА назвал фактор, который помешал команде выиграть серию с «Локомотивом»

Экс-защитник ЦСКА назвал фактор, который помешал команде выиграть серию с «Локомотивом»
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Бывший защитник ЦСКА Валерий Покровский назвал фактор, который помешал армейцам выиграть серию с «Локомотивом».

«Удивил ли результат ЦСКА? Не совсем. В принципе, это было ожидаемо, потому что команду штормило весь сезон. Всем известно, что «Локомотив» играет в закрытый хоккей оборонительного плана. Там выстроена тотальная дисциплина Никитиным и Юшкевичем, с которыми я вместе играл, да и под их руководством тоже. Знаю эту систему изнутри, их подход к игре. Понимал, что в третий раз подряд у ЦСКА не получится показать максимальный уровень, потому что силы человеческие не безграничны. Мастерства там, пожалуй, даже больше, чем у «Локомотива», но фактор усталости присутствовал», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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