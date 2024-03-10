Экс-защитник ЦСКА назвал фактор, который помешал команде выиграть серию с «Локомотивом»

Бывший защитник ЦСКА Валерий Покровский назвал фактор, который помешал армейцам выиграть серию с «Локомотивом».

«Удивил ли результат ЦСКА? Не совсем. В принципе, это было ожидаемо, потому что команду штормило весь сезон. Всем известно, что «Локомотив» играет в закрытый хоккей оборонительного плана. Там выстроена тотальная дисциплина Никитиным и Юшкевичем, с которыми я вместе играл, да и под их руководством тоже. Знаю эту систему изнутри, их подход к игре. Понимал, что в третий раз подряд у ЦСКА не получится показать максимальный уровень, потому что силы человеческие не безграничны. Мастерства там, пожалуй, даже больше, чем у «Локомотива», но фактор усталости присутствовал», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.