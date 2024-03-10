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Экс-защитник клубов КХЛ объяснил, за счёт чего «Локомотив» может выиграть Кубок Гагарина

Экс-защитник клубов КХЛ объяснил, за счёт чего «Локомотив» может выиграть Кубок Гагарина
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ, а ныне эксперт Валерий Покровский объяснил, за счёт чего «Локомотив» может выиграть Кубок Гагарина.

«Входит ли «Локомотив» в число претендентов на Кубок Гагарина? Входит. Команда стабильная, практически весь сезон показывала ровный хоккей. Особенно в декабре. «Локомотив» идёт без провалов, только по нарастающей. Его система перемолола атаку ЦСКА, команда на эмоциональном подъёме. Это способствует тому, чтобы команда стала играть ещё лучше. Думаю, «Локомотив» — серьёзный соперник для любой команды, с которой он встретится во втором раунде. Это интересная команда, которая в этом сезоне может подняться высоко», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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