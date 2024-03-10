Минское «Динамо» вырвало победу во втором овертайме у московского «Динамо»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором московское «Динамо» принимало одноимённый клуб из Минска. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 во втором овертайме, благодаря чему они сократили отставание в серии – 2-3.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте встречи 30-летним нападающим московского «Динамо» Егором Петуховым. Лишь в середине третьего периода гости сумели восстановить паритет усилиями Вадима Мороза. Такой счёт сохранился до конца основного времени. При этом и в первом двадцатиминутном овертайме команды не сумели выявить победителя.

На 49-й секунде второго овертайма Ник Меркли принёс вторую победу минскому «Динамо» в этой серии. Таким образом, уже послезавтра, 12 марта, команды вновь встретятся, но уже в Минске.

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