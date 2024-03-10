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«Динамо» Москва – «Динамо» Минск 1:2 ОТ, как сыграли, кто победил, результат матча Кубка Гагарина 10 марта

Минское «Динамо» вырвало победу во втором овертайме у московского «Динамо»
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором московское «Динамо» принимало одноимённый клуб из Минска. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 во втором овертайме, благодаря чему они сократили отставание в серии – 2-3.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
1:0 Петухов (Пакетт, Менелл) – 06:14 (5x5)     1:1 Мороз – 48:58 (5x5)     1:2 Меркли (Калдис, Стась) – 80:49 (5x5)    

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте встречи 30-летним нападающим московского «Динамо» Егором Петуховым. Лишь в середине третьего периода гости сумели восстановить паритет усилиями Вадима Мороза. Такой счёт сохранился до конца основного времени. При этом и в первом двадцатиминутном овертайме команды не сумели выявить победителя.

На 49-й секунде второго овертайма Ник Меркли принёс вторую победу минскому «Динамо» в этой серии. Таким образом, уже послезавтра, 12 марта, команды вновь встретятся, но уже в Минске.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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