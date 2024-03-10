Прибыльский: «Динамо» надо как-то мобилизоваться и находить ключики без Гусева

23-летний российский защитник московского «Динамо» Андрей Прибыльский прокомментировал поражение в домашнем пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 от минского «Динамо» (1-2 ОТ, 3-2).

«Не хватило терпения. Старались сыграть строго и организованно, но Минск – тоже хорошая и обученная команда. Они шли в давление, была обоюдоострая игра, можно сказать, что до ошибки. Думаю, что в следующем матче мы должны лучше настроиться.

Получается, что сегодня были проблемы с настроем? Я имел в виду, что после поражений команда всегда должна лучше настраиваться. Неважно какая команда перед нами — мы должны играть лучше.

Это плей-офф. Когда одна команда начинает давить, а вторая обороняется, всё идет по накатанной. В первом овертайме мы давили, но, к сожалению, во втором получили быструю шайбу в свои ворота. Может быть, могли бы их дожать, но немного не повезло.

Насколько сильно в большинстве не хватало Гусева? Конечно, не хватает. Он ключевой игрок. Но я думаю, что надо как-то мобилизоваться и без него находить ключики к меньшинству соперника», — передаёт слова Прибыльского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Прибыльский принял участие во всех пяти матчах в составе московского «Динамо», не отметившись результативными действиями при показателе полезности «-1».