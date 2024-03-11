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Все результаты игрового дня НХЛ 11 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 11 марта
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Сегодня, 11 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид – 01:08     0:2 Экхольм (Бушар, Макдэвид) – 08:53     0:3 Нурс (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 50:42     0:4 Нурс (Экхольм) – 55:58    
НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Бродин (Болди, Эрикссон Эк) – 03:16     1:1 Янковски (Шервуд) – 09:00     1:2 Евангелиста (Новак, Янковски) – 23:36     2:2 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 38:42 (pp)     3:2 Хартман – 52:28     3:3 О'Райлли (Йози, Форсберг) – 57:58 (pp)     4:3 Болди (Цуккарелло, Капризов) – 63:50    
НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Мартинук (Ахо) – 06:30     2:0 Ахо (Терявяйнен, Свечников) – 17:43     3:0 Чатфилд (Джарвис, Стаал) – 20:17     4:0 Свечников (Ахо, Терявяйнен) – 21:15     4:1 Хант (Чюлингтон, Манджапане) – 24:11     5:1 Бёрнс (Славин, Котканиеми) – 33:55     6:1 Джарвис (Чатфилд, Стаал) – 39:26     6:2 Шарангович – 44:54     7:2 Терявяйнен (Котканиеми, Свечников) – 57:14    
НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
7 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 06:09     0:2 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 20:11     1:2 Бедард (Донато, Джонсон) – 25:28     2:2 Блэквелл (Андерсон, Власик) – 26:57     3:2 Бедард (Курашев, Джонс) – 30:05 (pp)     3:3 Гюнтер – 33:57     4:3 Джонсон (Бедард, Джонс) – 37:50 (pp)     5:3 Блэквелл (Джонс, Дикинсон) – 40:33     5:4 Шмальц – 46:51     6:4 Донато – 48:00     7:4 Блэквелл (Джонс) – 57:24    
НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 6
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Сизикас (Хольмстрём) – 05:11     0:2 Палмьери (Райлли, Ахо) – 07:28     0:3 Нельсон (Хорват, Барзал) – 14:28 (pp)     1:3 Киллорн (Джонс, Гудас) – 20:24     1:4 Хорват (Нельсон, Барзал) – 40:34     1:5 Энгвалль – 47:56     1:6 Клаттербак (Мартин, Маклин) – 58:12    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 92 очками после 65 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 91 очко за 66 матчей.

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