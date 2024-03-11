Покровский: «Ак Барс» напоминает себя в 2005-м. Звёздная команда, но не добилась ничего

Бывший защитник ряда клубов КХЛ, а ныне эксперт Валерий Покровский заявил, что нынешняя версия «Ак Барса» напоминает ему команду 2005 года, когда в казанский клуб из-за локаута приехало множество звёзд из НХЛ.

«Билялетдинов? Он титулованный, но довольно возрастной тренер. На какой-то всплеск эмоций его уже не хватило. Что-то нужно было перестроить, но команда не изменилась. Как «Ак Барс» начинал сезон, так он его и закончил — в одном темпе, в одних сочетаниях, в одном режиме. Скучный хоккей. Ситуация напоминает локаутный сезон-2004/2005, когда многие звёздные хоккеисты приехали в Казань, но не смогли выиграть чемпионат. Сейчас «Ак Барс» — одна из самых звёздных команд КХЛ, но также не добилась ничего», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.