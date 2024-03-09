Сумерки идолов. Почему ЦСКА и «Ак Барс» с треском провалили сезон и что их ждёт?

Из плей-офф вылетели шестая и четвёртая команды своих конференций. Назвать это сенсацией без учёта контекста сложно — а этими командами оказались два прошлогодних финалиста, «Ак Барс» и ЦСКА. Если в ЦСКА и по ходу сезона уже мало кто верил, но по инерции считал, что чемпионский дух проснётся в нужный момент, то «Ак Барс» даже после невыразительной регулярки многие записывали в чемпионы — слишком гипнотизировала сила звёзд, наверное. Однако обоих клубов в первом раунде хватило лишь на один яркий матч, все остальные забирали их соперники.

Про ЦСКА уже и в сезоне было много написано. Такое ощущение, что и сами игроки поверили в то, что могут включаться ровно тогда, когда нужно, чтобы показывать тот самый чемпионский хоккей. Периодически это случалось — можно отметить первую игру, третий период третьего матча и даже коротенький отрезочек в решающей игре, когда 0:3 очень быстро превратились в 2:3. Против прошлогоднего «Локомотива» это, может быть, и сработало бы, но Игорь Никитин провёл очень крутую работу — и тактическую, и ментальную. В результате три победных гола «Локо» с подставлений забил Денис Алексеев — чистый плеймейкер, который в прошлых плей-офф растворялся, но показал себя иначе.

Денис Алексеев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

ЦСКА все эти годы выезжал на паре крупных трансферных закупок, а постепенно поднимавшаяся в основу молодёжь из системы закрывала появлявшиеся прорехи. На фоне СКА, который абсолютно хаотично менял по дюжине человек каждый год, это выглядело мудро и долгое время давало результат — однако совсем без свежей крови было нельзя. У ЦСКА в этом году было лишь два новичка (не считая вернувшегося Федотова) — Егор Фатеев (не всегда проходил в состав) и Колби Уильямс (в плей-офф вообще не играл). Вряд ли можно говорить, что коллектив наелся победами (как они могут надоесть?) — но внутри явно начался застой, который не смог предотвратить Сергей Фёдоров, якобы совсем потерявший связь с командой.

В итоге неудачным оказалось и подписание Ивана Федотова. Его сезон — это сезон ЦСКА в миниатюре: весь год все ждали, что сейчас олимпийский медалист наберёт форму и будет тащить, если не сейчас, то вот завтра-послезавтра. Завтра так и не наступило: весь год Федотов чередовал крутые матчи с играми, где пропускал «свои» голы. Точно так же было и в серии с «Локомотивом», где после «сухаря» в первом матче Федотов выручал далеко не во всех оставшихся случаях. Встаёт резонный вопрос: и стоило ли городить огород, подключать прокуратуру, ломать все регламенты, крушить и без того шаткие отношения с ИИХФ ради этого?

Летом ЦСКА могут ждать радикальные изменения: в кулуарах говорят о переменах на всех уровнях, и не только в игровом составе. Если не обсуждать слухи, то летом возможно возвращение из Америки целого десанта игроков. Среди них выделяются центр системы «Айлендерс» Руслан Исхаков, который мог доиграть уже этот сезон в основе ЦСКА, и не закрепившийся в «Нэшвилле» вингер Денис Гурьянов: армейцы выкупили у «Лады» права на игрока прошлой весной. Нельзя исключать возвращения в клуб, из которого он уезжал в НХЛ, защитника Никиты Зайцева, а также уступившего место второго вратаря «Колорадо» Ивана Просветова. При любом развитии событий ЦСКА-2024 будет совсем другим.

«Ак Барс» же не впечатлял, но всё равно закончил регулярку с самой надёжной обороной на Востоке. Казалось, в первом раунде она сохранится, а многочисленные казанские звёзды что-нибудь придумают на своём индивидуальном мастерстве — однако почти все прогнозисты сели в лужу. Николай Заварухин воссоздал в «Автомобилисте» его же «Сибирь»-2020, которая выехала во второй раунд на классной игре вратаря, максимальной реализации моментов, хорошей игре спецбригад и плотной позиционной обороне. Казалось бы, второй раз такой трюк повторить не получится, однако Билялетдинов, который выглядел тактически непобедимым в прошлом плей-офф, ничегошеньки этому не сумел противопоставить.

Александр Радулов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

В одном из старых материалов мы уже цитировали комментатора КХЛ ТВ Виталия Магранова, однако можно сделать это ещё раз: «В атаке, если оставить за скобками индивидуальные творческие откровения, схема тоже простая. Выиграли борьбу — подняли на синюю — наброс. Заходит либо прямой бросок, либо добивание, либо рикошет. Если игра продолжается, схема повторяется». Это было написано в конце ноября, и всё это делал «Ак Барс» в течение плей-офф, не придумывая почти ничего другого. В четвёртой игре дальний бросок в начале игры залетел, и «барсы» спокойно сыграли по счёту — в других же матчах консервативная и предсказуемая атака Казани легко читалась защитой «Автомобилиста», которая прекрасно ловила шайбу на себя.

Звёзды Казани не просто не помогли, они зачастую вредили. Ключевой для пятого матча гол Алексея Бывальцева в меньшинстве пришёл после того, как первую спецбригаду «Ак Барса» охватило коллективное затмение около своих ворот. После шайбы Семёна Кизимова у «барсов» было 17 минут, чтобы забить всего один гол — и почти всё это время они тратили в своей зоне, пытаясь пройти статичную схему «Автомобилиста» в средней зоне, которую штаб команды постоянно применял и в регулярном чемпионате. Если бы лидеры «Ак Барса» тащили шайбу в чужую зону в одиночку, толка и то было бы больше.

У самого Билялетдинова, кажется, есть какие-то циклы. После чемпионства-2018 «Ак Барс» тоже шатало весь год, и вылет 0-4 от «Авангарда» был абсолютно закономерным, после финала-2015 команда вдрызг завалила старт регулярки, к октябрю шла вне кубковой восьмёрки, но всё-таки попала в плей-офф, вылетев в первом раунде от «СЮ». Можно вспомнить, что в 2011-м «Ак Барс» после двух кубков вылетел от того же «Салавата» во втором раунде, а через год после триумфального ЧМ-2012 Россия позорилась с Францией и получала восемь шайб от США. Всё это случаи разные, но они уже складываются в систему.

«Ак Барс» дальше ждёт перестройка не менее, а то и более масштабная, чем у ЦСКА. Истекают контракты у Шипачёва, Радулова, Кагарлицкого, Петрова, Галиева, Семёнова, Лукоянова — все они становятся неограниченно свободными агентами, и очевидно, что всех их сохранять смысла в команде особо нет. Самое главное, что истекает контракт у Билялетдинова, которого год назад уговаривали всей республикой, но после такого вылета это уже вряд ли повторится. Понятно, что на бумаге самым очевидным претендентом на поездку в Казань выглядит Илья Воробьёв, но это пока далеко не факт.

Дмитрий Кагарлицкий и Даррен Диц Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Для лиги в целом такой исход — это всё-таки благо. Ещё даже осенью, несмотря на все проблемы двух финалистов, казалось, что они никуда из первой четвёрки весной не денутся. Сейчас же ЦСКА останется без второго раунда плей-офф впервые с 2014-го (страшно сказать, но лишь один финал лиги из последних девяти прошёл без армейцев), а «Ак Барс» наглядно показал, что в КХЛ теперь нельзя выигрывать, просто собрав самых громких звёзд: несмотря на прошлогодний финал, турбулентности в игре казанцев было куда больше.