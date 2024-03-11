«Спартак» был сильнее, но было и везение». Экс-игрок москвичей о победе над «Северсталью»

Экс-защитник «Спартака» Валерий Покровский оценил итоги серии между красно-белыми и «Северсталью», в которой москвичи оказались сильнее в пяти матчах.

«Две-три игры в серии «Спартак» — «Северсталь» были довольно равными, но у «Спартака» ещё было какое-то везение. Конечно, везёт тому, кто везёт — «Спартак» был сильнее и на бумаге, и по игре. «Спартаку» было нелегко. Возможно, одна игра была простой для них по содержанию, потому что у «Северстали» был провал, но все остальные матчи шли от ножа. Счёт на табло не отражал тех страстей, которые были на площадке. «Северсталь» очень классно играла. В похожем с «Торпедо» стиле. Это интересная смотрибельная игра, которая нравилась болельщикам и приносила свои плоды. «Спартаку» было непросто, но они молодцы в этом сезоне. Хорошо, что такие команды, на которые приятно смотреть независимо от клубных предпочтений, проходят дальше», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.