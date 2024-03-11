Покровский: этот первый раунд Кубка Гагарина — самый интересный за последние несколько лет

Бывший защитник ряда клубов КХЛ, а ныне эксперт Валерий Покровский оценил игры первого раунда плей-офф КХЛ.

«Какая серия больше всего понравилась? Первые две игры серии СКА — «Торпедо» — что-то нереальное. Очень классный быстрый хоккей с высоким уровнем самоотдачи — я давно такого не видел. Было интересно смотреть, как взаимодействовали игроки обеих команд. В памяти такие моменты отображаются. Первая игра «Салавата» с «Трактором» тоже была очень интересной. Второй и третий матчи этой серии получились очень жёсткими по накалу — много драк, высокие скорости, запредельная самоотдача.

Ещё отмечу серию «Спартака» и «Северстали» — можно было бесконечно пересматривать две-три игры из этой серии. Команды показывали интересный квалифицированный хоккей. Первый раунд плей-офф пока что самый интересный за последние несколько лет в КХЛ», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.