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Результаты матчей плей-офф КХЛ 9 марта, обзоры игр, видео, ход розыгрыша Кубка Гагарина, расписание матчей на 10 марта

СКА закрыл сезон «Торпедо» и потерял мегазвезду лиги? Итоги дня плей-офф КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня плей-офф КХЛ
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«Авангард» также пробился во второй раунд, а «Магнитка» оказалась в шаге от цели.

9 марта в Фонбет плей-офф КХЛ состоялось три матча серий первого раунда. Кратко рассказываем о ключевых событиях прошедших встреч.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Буше (Пьянов, Ткачёв) – 13:47 (5x4)     2:0 Буше (Ткачёв, Шарипзянов) – 22:02 (5x4)     3:0 Юрчо (Жафяров, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     4:0 Беляев (Жафяров) – 57:59 (5x5)    

На 14-й минуте первого периода Рид Буше с передач Валентина Пьянова и Владимира Ткачёва открыл счёт в матче. В начале второго игрового отрезка Буше с передач Ткачёва и Дамира Шарипзянова оформил дубль и удвоил преимущество хозяев. На 14-й минуте Томаш Юрчо с передач Дамира Жафярова и Николая Прохоркина сделал счёт 3:0.

В конце третьего периода Михаил Беляев с передачи Жафярова установил окончательный счёт в матче. Таким образом, «ястребы» выиграли серию первого раунда плей-офф КХЛ у «Лады» со счётом 4-1 и в следующей стадии Кубка Гагарина – 2024 встретятся с командой из Западной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Гераськин (Гребёнкин, Пресс) – 07:10 (5x5)     2:0 Канцеров (Вовченко, Пресс) – 18:48 (5x5)     3:0 Юров (Канцеров, Вовченко) – 24:26 (5x5)     3:1 Дрозг (Бродхёрст, Гуркин) – 50:04 (5x4)    

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте игры – отличился Игорь Гераськин. К концу стартовой двадцатиминутки 19-летний Роман Канцеров укрепил преимущество хозяев, а на старте второго периода форвард «Металлурга» Данила Юров поразил ворота хабаровчан броском с нулевого угла.

Лишь в середине третьего периода «Амур» сумел отметиться своей первой и единственной заброшенной шайбой в матче – Ян Дрозг реализовал большинство. Но на большее гостей уже не хватило. Следующий матч между командами, который может стать заключительным в этой серии, состоится послезавтра, 11 марта, в Хабаровске. Начало – в 12:00 мск.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Фальковский, Серебряков) – 16:55 (5x5)     2:0 Кузьмин (Хайруллин, Глотов) – 38:24 (5x4)     3:0 Сергеев – 59:16 (en)    

Счёт в матче был открыт в конце стартовой двадцатиминутки опытным нападающим СКА – Сергеем Толчинским. В конце следующего игрового отрезка подопечные Романа Ротенберга укрепили преимущество усилиями 20-летнего нападающего Григория Кузьмина, отметившегося первым результативным действием.

В середине третьего периода «Торпедо» удалось распечатать ворота Никиты Серебрякова, однако по тренерскому запросу на проверку правильности взятия ворот гол был отменён в результате выявленного положения «вне игры».

Точку в этой игре поставил гол защитника Артёма Сергеева в пустые ворота «Торпедо» на последней минуте при игре в меньшинстве в формате «три на пять».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, СКА вслед за «Спартаком», «Локомотивом», «Автомобилистом» и «Авангардом» пробился в следующий этап розыгрыша Кубка Гагарина – 2024. Ложкой дёгтя для тренерского штаба СКА стала ситуация со звёздным защитником Александром Никишиным, который досрочно завершил матч ещё в начале первого периода, проведя на льду меньше трёх минут (02:18).

Турнирная сетка плей-офф КХЛ

Матчи 10 марта:

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
10 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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