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Кто с кем сыграет во втором раунде плей-офф КХЛ, все расклады Кубка Гагарина на 11 марта

По итогам очередного игрового дня плей-офф КХЛ определены семь участников второго раунда Кубка Гагарина: от Западной конференции дальше вышли СКА (2), «Локомотив» (3), «Спартак» (4), от Восточной – «Металлург» (1), «Авангард» (2), «Автомобилист» (5), «Трактор» (6).

В одном шаге от выхода в следующий раунд на Западе находится московское «Динамо» (Запад 1), которое ведёт 3-2 в серии с минским «Динамо» (Запад 8).

Напоминаем, как выглядит сетка плей—офф КХЛ в нынешнем сезоне. А1 – это лучшая по посеву команда Запада. Б4 – худшая по посеву команда Востока.

Четвертьфинал:

А1 – Б4 (С1)

А2 – Б3 (С2)

Б1 – А4 (С3)

Б2 – А3 (С4)

Полуфиналы:

С1 – С4

С2 – С3

Если свою серию выиграет «Динамо» М

«Динамо» М (Запад 1) — «Трактор» (Восток 6)

СКА (Запад 2) – «Автомобилист» (Восток 5)

«Металлург» (Восток 1) — «Спартак» (Запад 4)

«Авангард» (Восток 2) — «Локомотив» (Запад 3)

Если свою серию выиграет «Динамо» Мн

СКА (Запад 2) – «Трактор» (Восток 6)

«Локомотив» (Запад 3) — «Автомобилист» (Восток 5)

«Металлург» (Восток 1) — «Динамо» Мн (Запад 8)

«Авангард» (Восток 2) — «Спартак» (Запад 4).