«Мы завоевали уважение всех, кому не безразличен хоккей» — Аймурзин о сезоне «Северстали»

Хоккеист «Северстали» Данил Аймурзин в своих социальных сетях подвёл итоги сезона для череповецкой команды. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Северсталь» уступила московскому «Спартаку» 4:1 в серии.

«Спасибо всем за этот сезон! Счастлив оказаться в «Северстали». С первого дня я понял, что мы многое можем. Действительно получилось удивить тех, кто в нас не верил. И конечно же я горжусь каждым в команде, не только игроками, но и персонал, всеми, кто был одной единой командой, вы молодцы! Мы стали настоящей семьей! Я уверен, что впереди нас ждёт много ярких сезонов. Мы сделаем выводы, окрепнем и станем сильнее. Своей игрой мы завоевали уважение всех, кому не безразличен хоккей», — написал Аймурзин.

Нападающий перешёл в команду из Череповца из «Салавата Юлаева» в прошлом межсезонье. В регулярном чемпионате Фонбет КХЛ Аймурзин провёл 63 встречи и набрал 48 очков (16+32). В плей-офф сыграл 5 игр, забил 4 гола и сделал 3 передачи.