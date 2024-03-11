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Амур — Металлург Мг. Прямая трансляция
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Мозякин обратился с благодарностью в адрес «Амура» за игру в первом раунде Кубка Гагарина

Мозякин обратился с благодарностью в адрес «Амура» за игру в первом раунде Кубка Гагарина
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Бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, ныне входящий в тренерский штаб клуба, прокомментировал проход хабаровского «Амура» (4-1) в первом раунде Кубка Гагарина – 2024.

«Спасибо за отличную игру, «Амур»! Отдельно благодарю болельщиков, которые поддерживали нас в Хабаровске, в Магнитогорске и по телевизору», — гласит публикация Мозякина в телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 11 марта, «Металлург» в овертайме сломил сопротивление хабаровского «Амура» (3:2 ОТ) и выиграл серию первого раунда в шести матчах (4-2). Магнитогорцы стали седьмым клубом, прошедшим в четвертьфинал Кубка Гагарина – 2024 вслед за «Спартаком», «Локомотивом», «Автомобилистом», «Авангардом», СКА и «Трактором».

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