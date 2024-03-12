The Athletic: в этом сезоне Кузнецов стоит того риска, что взяла на себя «Каролина»

Журналист Шон Макиндоу в статье на сайте The Athletic оценил переход форварда Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз».

«Мне не так понравилась авантюра Евгения Кузнецова, как другим. Даже при сохранении 50 процентов зарплаты «Вашингтоном», я думаю, есть шанс, что в следующем году «Каролина» останется просто с красивой обёрткой. Однако в этом сезоне Кузнецов стоит того риска, что взяли на себя «ураганы», — написано в статье.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «ураганов» форвард сыграл два матча, в которых очков не набрал.