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The Athletic: в этом сезоне Кузнецов стоит того риска, что взяла на себя «Каролина»

The Athletic: в этом сезоне Кузнецов стоит того риска, что взяла на себя «Каролина»
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Журналист Шон Макиндоу в статье на сайте The Athletic оценил переход форварда Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз».

«Мне не так понравилась авантюра Евгения Кузнецова, как другим. Даже при сохранении 50 процентов зарплаты «Вашингтоном», я думаю, есть шанс, что в следующем году «Каролина» останется просто с красивой обёрткой. Однако в этом сезоне Кузнецов стоит того риска, что взяли на себя «ураганы», — написано в статье.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «ураганов» форвард сыграл два матча, в которых очков не набрал.

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