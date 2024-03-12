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«Тренер дарит вантуз, а Женька опять «хи-хи-ха-ха». Экс-директор «Трактора» — о Кузнецове

«Тренер дарит вантуз, а Женька опять «хи-хи-ха-ха». Экс-директор «Трактора» — о Кузнецове
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал переход форварда Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз».

«Моё мнение: будет большое чудо, если Кузнецов воскреснет. В „Каролине“ он пока абсолютно ничего не показывает. Хотя выходит во второй пятёрке и получает много игрового времени. Американский юмор мне тяжело понять: когда тренер дарит вантуз, мне кажется, что это не очень хороший прикол. А Женька опять „хи-хи-ха-ха“. Кузнецову надо пересмотреть свои взгляды. Такое ощущение, что жизнь его не учит. Пока не видно, что он готов меняться», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «ураганов» форвард сыграл два матча, в которых очков не набрал.

Напомним, ранее главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оригинально поздравил российского форварда команды Евгения Кузнецова с первой домашней игрой за «ураганов», подарив тому вантуз.

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