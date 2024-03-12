Кожевников: Овечкин у нас суперзвезда! Супергалактика даже! Канадцы называют его Великим

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил поддержку капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в его погоне за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ.

«Овечкин вышел на единоличное 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ? Поздравим его! Поздравлять только надо. И надеяться — я-то в этом уверен — всем надо надеяться, [что побьёт рекорд Гретцки]. А не поливать его, особенно нашим журналистам. Надо своих поддерживать. А мы как чёрт знает кто ведём себя. И в журналистике тоже, кстати говоря. Начинаем гадости какие-то писать, то у него не то, это не то. Ладно канадцы, а мы-то что? Мы должны поддерживать Сашу. У нас суперзвезда! Супер-супер… галактика даже! Не звезда, а галактика вырисовывается. А мы начинаем его…

Поддерживать надо, чтобы он побил Гретцки. И всё будет хорошо. Даже канадцы называют его Великим! Александр Великий. Уже второй, получается? Да, да. Первый — Могильный, второй — Овечкин. Но он не второй, он будет первым», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.