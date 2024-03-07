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Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по голам в марте, обошёл Уэйна Гретцки, кто в других месяцах лучший, Селянне, Кросби

Овечкин покорил необычный рекорд и в погоне за ещё несколькими! Кто его соперники?
Владимир Лаевский
Овечкин покорил необычный рекорд
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Прервёт ли Александр полнейшую доминацию Гретцки и Хоу?

Александр Овечкин побил ещё один необычный рекорд. Забив «Филадельфии» 2 марта, капитан «Вашингтона» вышел на первое место по количеству голов в истории НХЛ в этом месяце. Таких шайб у него стало 145. У Уэйна Гретцки, долгие годы удерживавшего рекорд, их 144.

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Этот занимательный факт заставил задуматься: а кому принадлежат рекорды по количеству голов в остальные месяцы? Примечательно, что и здесь Ови недалеко от нескольких первых мест!

Сентябрь

Начнём c месяца, рекордсмен которого имеет на своём счету всего… три гола! Необычно, не так ли? Дело в том, что НХЛ никогда не проводит свои матчи в сентябре. Только в сезоне-2007/2008 было сыграно две встречи Премьерной Серии НХЛ в самом конце месяца. Дважды друг с другом сыграли «Лос-Анджелес» и «Анахайм». Тогда-то Майкл Камалльери (да, именно он рекордсмен по количеству голов в сентябре) и наколотил свои три шайбы.

Примечательно, что до сих пор играющий Кори Перри тогда забил два гола, а также отдал ассист. Таким образом, Камалльери вместе с Перри — ещё и рекордсмены НХЛ по количеству очков в сентябре.

Майкл Камалльери

Майкл Камалльери

Фото: Ringo Chiu/Zuma/ТАСС

Октябрь

Тут лидером является Уэйн Гретцки (начинаем зажимать пальцы). Легендарный канадец забросил 126 шайб в 205 матчах этого месяца. Второе место, однако, занимает Александр Овечкин. Нападающий «Вашингтона» сыграл в октябре 174 встречи и забил 119 голов. То есть Ови ещё имеет вполне реальные шансы и тут побить рекорд Гретцки.

Примечательно, что вторым после Александра среди действующих хоккеистов идёт Стивен Стэмкос, забросивший 83 шайбы в 145 матчах.

Ноябрь

Тут вновь Гретцки. У Уэйна 154 гола в 236 матчах. Второе место опять застолбил за собой Овечкин. Правда, тут шансов обойти великого канадца у россиянина почти нет. Ови забросил 131 шайбу в 229 встречах, сейчас он отстаёт аж на 23 гола. Насколько реально забить столько за два следующих ноября? Сложно сказать.

Отметим, что вторым среди действующих игроков в этой категории является… Сидни Кросби! Канадец забросил 108 шайб в 202 матчах (он 11-й среди всех хоккеистов).

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Декабрь

Без сюрпризов. Гретцки. 157 голов в 233 встречах. Тем не менее Овечкин тут занимает аж пятое место. Александр забросил 128 шайб в 225 встречах в декабре. Пока выше располагаются Яромир Ягр (131, 295), Стив Айзерман (132, 251) и Горди Хоу (141, 327).

Примечательно, что из активных хоккеистов в топ-25 лучших снайперов НХЛ в декабре входит только Ови.

Январь

Загибаем ещё один па… стоп, нет. На удивление лидирует в списке на этот раз не Гретцки. Тут лучший Хоу — 154 гола в 316 матчах. Именно старейший в истории НХЛ хоккеист привык открывать новый год лучше остальных игроков. Гретцки тут второй (152, 249). Овечкин — лишь третий. Александр делит эту строчку с Марселем Дионном, у обоих по 135 голов. Нападающий «Вашингтона», однако, провёл на один матч меньше (218 против 219).

Сложно сказать, получится ли тут у Овечкина обойти Хоу, — всё-таки разница составляет 19 голов. Но статистика занимательная, особенно если учесть, что вторым после Александра среди активных игроков является Евгений Малкин. У Джино 99 голов в 199 матчах. В 2025-м может выйти на красивую отметку в 100 шайб в 200 встречах января!

Февраль

Тут также лидирует Хоу. Горди забил 151 гол в 303 матчах. Овечкин делит четвёртое место с Люком Робитайлом. У обоих по 115 шайб, но у Алекса 207 встреч, в то время как у канадца — 216. Вторую строчку занимает Гретцки (136, 230), третью — Бретт Халл (119, 195). Тут Ови также вряд ли обойдёт что Горди, что Уэйна, но должен ворваться в тройку.

Александр и тут в топ-25 оказался единственным представителем действующих игроков. 26-е место занимает Патрик Кейн (89).

Горди Хоу

Горди Хоу

Фото: AP/TASS

Отметим, что в истории НХЛ был случай, когда плей-офф начался в феврале. Так что, если учитывать только розыгрыши Кубка Стэнли, в этом месяце лидером является Оди Клегхорн, выступавший в первой половине XX века и забивший пять голов в двух матчах.

Март

Об этом мы уже поговорили, но для галочки. Овечкин — рекордсмен со 145 голами в 246 матчах. Гретцки — второй (144, 260), Хоу — третий (141, 289).

А из действующих хоккеистов ближе всех к топ-25 подобрался Сидни Кросби. Канадец — 26-й со 101 шайбой.

Кроме того, Морис Ришар — лучший снайпер НХЛ в марте, если учитывать только плей-офф. Канадец забил 34 гола в 55 матчах.

Апрель

А вот тут рекорд, который Овечкин просто обязан покорить в нынешнем сезоне. Лучшим по голам в апреле является Теэму Селянне — 67 в 116 матчах. Овечкин идёт вторым, на его счету 66 шайб в 103 встречах. Разница — всего один гол!

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Из действующих игроков вторым идёт Кросби — 44 шайбы в 87 встречах (седьмой среди всех игроков). Ну и отметим также, что в топ-25 входят Павел Буре (38, 55) и Алексей Ковалёв (37, 103).

Если брать только плей-офф, то тут вновь лучший Гретцки. 76 шайб в 128 встречах. А Овечкин — лучший из активных хоккеистов — лишь 26-й. У него 39 голов.

Май

Удивительно, но тут рекордсмен — игрок с восемью шайбами. Алекс Дебринкэт забросил именно столько в шести матчах. Тут список представлен в основном действующими игроками.

Если брать плей-офф, то тут лидерство делят Гретцки (75 матчей), Яри Курри (79) и Марк Мессье (103). У всех по 44 гола. А лучший из действующих игроков… Кросби! Сид забросил 34 шайбы в 88 встречах, он девятый среди всех хоккеистов. Следом за ним, под 10-м номером — и вторым среди активных, — Малкин! У Джино 33 гола в 89 матчах.

Отметим, что 15-е место занимает… Овечкин. Александр забросил 27 шайб в 61 встрече.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Июнь

Теперь, очевидно, мы будем рассматривать лишь плей-офф. Ведь регулярки в летние месяцы не проводились.

Рекорд по голам в июне делят Стивен Стэмкос (31 матч) и Брэд Маршан (26). У обоих по 12 голов. Восьмое место занимает Никита Кучеров (девять шайб в 31 встрече). В топ-25 также входят Сергей Фёдоров (восемь в 22) и Валерий Ничушкин (шесть в 14).

Июль и август

Из-за особенностей розыгрыша Кубка Стэнли вследствие пандемии коронавируса есть свои рекордсмены и тут. Джош Андерсон и Тайлер Джонсон забили по два гола в июле — они лучшие в этой категории. По одной шайбе также у Александра Романова и Никиты Кучерова, они входят в число 13 хоккеистов, забрасывавших в этом месяце.

В августе таких игроков значительно больше. Лидирует по голам тут Бо Хорват (девять в 14), а второе место неожиданно занимает Денис Гурьянов (восемь в 14), делящий позицию ещё с несколькими хоккеистами. В топ-25 также входит Александр Радулов (5 в 14). Кучеров — 27-й (4).

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