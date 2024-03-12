Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 12 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова

Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 12 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова
Аудио-версия:
Комментарии

12 марта в рамках четвертьфинала Кубка Петрова – 2024 состоялось четыре встречи.

В Кургане «Зауралье» нанес «Нефтянику» первое поражение в текущем плей-офф ВХЛ. В первом матче серии курганцы оказались сильнее со счётом 2:1.

ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 марта 2024, вторник. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
2 : 1
Нефтяник
Альметьевск
0:1 Мокин – 11:30 (5x5)     1:1 Голоднюк (Тютнев, Глебов) – 18:47 (5x4)     2:1 Голоднюк (Тютнев, Гавриленко) – 53:00 (5x5)    

В Тюмени местный «Рубин» выиграл второй матч серии у «Сокола» со счётом 6:2 и повёл в серии 2-0.

ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
6 : 2
Сокол
Красноярск
0:1 Морозов (Кожухов) – 12:07 (5x4)     1:1 Бобылёв (Лукин) – 12:54 (5x5)     2:1 Давыдов (Попугаев, Лукин) – 16:35 (5x5)     3:1 Давыдов (Лукин, Бусаров) – 36:34 (5x4)     4:1 Попугаев (Давыдов) – 44:04 (5x5)     4:2 Мещеряков – 44:14 (5x5)     5:2 Бобылёв – 51:27 (en)     6:2 Кошурников (Горбунов, Наумов) – 53:49 (5x4)    

В Ханты-Мансийске «Югра» в первом матче серии с «Химиком» разгромила воскресенцев со счётом 6:1.

ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 марта 2024, вторник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
6 : 1
Химик В
Воскресенск
1:0 Шутов (Черников) – 02:51 (5x5)     2:0 Шутов (Беляков, Черников) – 06:01 (5x5)     3:0 Авраменко (Угольников, Швырёв) – 11:42 (5x4)     4:0 Черников (Ли, Назаревич) – 12:29 (5x5)     5:0 Мисников (Костенко, Елизаров) – 51:53 (5x5)     6:0 Рахимуллин (Шутов) – 53:02 (5x5)     6:1 Егоров (Талалуев, Джиошвили) – 58:51 (5x5)    

В Туле «АКМ» выиграл второй матч серии со «СКА-Нева» со счётом 6:2 и повёл в серии 2-0.

ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
6 : 2
СКА-Нева
Санкт-Петербург
1:0 Аноп (Рыбаков) – 07:47 (5x5)     2:0 Шипов (Казаков, Рассейкин) – 07:55 (5x5)     2:1 Лисов (Демидов, Гурзанов) – 09:40 (5x5)     3:1 Почивалов (Петров, Лазарев) – 26:25 (5x3)     4:1 Шипов (Рассейкин) – 42:22 (5x5)     4:2 Кабат – 49:49 (5x4)     5:2 Рыбаков (Аноп) – 52:08 (5x5)     6:2 Рассейкин (Васин, Шипов) – 52:39 (5x5)    
Сетка плей-офф ВХЛ

В МХЛ состоялось семь матчей, по итогам которых во второй раунд плей-офф прошли МХК «Спартак», «Мамонты Югры», «Белые Медведи» и «Чайка».

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
12 марта 2024, вторник. 13:00 МСК
Академия Михайлова
Тула
Окончен
2 : 3
МХК Спартак
Москва
0:1 Трофимчук (Варюшкин) – 14:38 (5x5)     0:2 Трофимчук (Красничук) – 39:21 (5x5)     0:3 Гаврилов (Замула, Варюшкин) – 44:57 (5x3)     1:3 Ермаков (Молодцов) – 51:59 (5x4)     2:3 Шиндяев (Брынцев) – 53:43 (5x4)    
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
12 марта 2024, вторник. 15:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Окончен
1 : 4
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 Городецкий (Плесовских, Пащенко) – 07:33 (5x5)     0:2 Коробинцев (Гуревич) – 09:41 (4x5)     1:2 Коновалов (Белов, Фирич) – 16:14 (5x5)     1:3 Гаев (Гуревич) – 28:54 (5x5)     1:4 Шевцов (Гаев) – 39:38 (5x5)    
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
12 марта 2024, вторник. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Белые Медведи
Челябинск
1:0 Каштанов (Ковальчук) – 18:05 (5x5)     1:1 Яппаров (Агламзянов, Подгузов) – 57:59 (5x5)     1:2 Киржаков (Телегин, Кулябин) – 92:21 (5x5)    
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
12 марта 2024, вторник. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Казаковцев (Локкоев) – 01:20 (5x5)     2:0 Бойков (Давыдов, Гимбатов) – 03:18 (5x5)     2:1 Поляков (Лутфуллин, Егоров) – 05:20 (5x5)     3:1 Панов (Карпов, Ханин) – 08:29 (5x5)     3:2 Осипов (Недопёкин, Лутфуллин) – 10:10 (5x4)     4:2 Калинин (Рахимов) – 47:52 (5x5)     5:2 Артемьев – 50:47 (5x5)    
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
12 марта 2024, вторник. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
Окончен
4 : 2
МХК Динамо М
Москва
1:0 Шилов – 02:27 (5x5)     2:0 Квочко (Фомин, Шилов) – 24:28 (5x5)     2:1 Савинов (Филин, Шараканов) – 34:10 (5x5)     3:1 Муханов (Ершов, Пестерев) – 37:44 (5x5)     3:2 Панин (Зайцев, Филин) – 55:49 (5x5)     4:2 Пестерев (Квочко) – 59:09 (en)    
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
12 марта 2024, вторник. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Окончен
3 : 6
Чайка
Нижний Новгород
0:1 Малов (Артамонов, Бреус) – 23:09 (5x5)     0:2 Омелюсик (Наумов, Крутов) – 24:31 (5x4)     0:3 Сальников (Малов, Чесноков) – 27:40 (5x4)     0:4 Стафеев (Чупин) – 32:02 (5x5)     1:4 Шерстнёв (Самигуллин, Газизов) – 35:05 (5x4)     1:5 Чесноков (Сальников) – 44:03 (5x4)     2:5 Барсуков (Гарайшин, Жулин) – 54:50 (5x4)     3:5 Газизов (Фазлов, Жулин) – 57:55 (5x5)     3:6 Артамонов – 59:57 (en)    
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
12 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
МХК Атлант
Московская область
Окончен
2 : 5
Локо
Ярославль
0:1 Мальцев – 11:47 (5x5)     0:2 Лутцев (Конов, Сурин) – 13:23 (5x4)     0:3 Дудоров (Магомедсултанов, Жуков) – 14:13 (5x5)     1:3 Сидоров (Филимонов, Белов) – 23:08 (5x4)     1:4 Сурин – 30:12 (5x5)     1:5 Лабуткин (Жуков, Лутцев) – 37:26 (5x4)     2:5 Арефьев (Сидоров) – 42:22 (5x4)    

В 1/4 финала ВХЛ на Востоке определились пары: «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) – «Чайка» (Нижний Новгород) и «Белые Медведи» (Челябинск) – «Омские Ястребы» (Омск).

Сетка плей-офф МХЛ
Материалы по теме
Чемпион регулярки уже отправлен в отпуск. Итоги первого раунда плей-офф ВХЛ
Чемпион регулярки уже отправлен в отпуск. Итоги первого раунда плей-офф ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android