Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 12 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова

12 марта в рамках четвертьфинала Кубка Петрова – 2024 состоялось четыре встречи.
В Кургане «Зауралье» нанес «Нефтянику» первое поражение в текущем плей-офф ВХЛ. В первом матче серии курганцы оказались сильнее со счётом 2:1.
В Тюмени местный «Рубин» выиграл второй матч серии у «Сокола» со счётом 6:2 и повёл в серии 2-0.
В Ханты-Мансийске «Югра» в первом матче серии с «Химиком» разгромила воскресенцев со счётом 6:1.
В Туле «АКМ» выиграл второй матч серии со «СКА-Нева» со счётом 6:2 и повёл в серии 2-0.
В МХЛ состоялось семь матчей, по итогам которых во второй раунд плей-офф прошли МХК «Спартак», «Мамонты Югры», «Белые Медведи» и «Чайка».
В 1/4 финала ВХЛ на Востоке определились пары: «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) – «Чайка» (Нижний Новгород) и «Белые Медведи» (Челябинск) – «Омские Ястребы» (Омск).
- 12 марта 2024
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