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Плей-офф ВХЛ — 2023/2024, Кубок Петрова, итоги первого раунда, кто с кем сыграет во втором, турнирная сетка, расклады

Чемпион регулярки уже отправлен в отпуск. Итоги первого раунда плей-офф ВХЛ
Сергей Емельянов
Итоги первого раунда плей-офф ВХЛ
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Седьмой матч понадобился в трёх парах, и только одна серия завершилась всухую.

Первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги вступает в решающую стадию. В самое ближайшее время один за одним начнут определяться участники четвертьфинальных разборок. В свою очередь, во второй по силе лиге российского хоккея стартовый раунд плей-офф уже остался позади. Подводим главные итоги 1/8 финала плей-офф во Всероссийской хоккейной лиге.

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Лучший клуб регулярного чемпионата уже завершил сезон

Главная сенсация первого раунда произошла в противостоянии команд, занявших первое и 16-е места в регулярном чемпионате. Казалось бы, что могло пойти не так для «Молота» в серии с «Соколом», ведь по итогам гладкой части сезона пермяки опередили красноярцев в турнирной таблице на целую пропасть в виде 20 очков. Но не зря все хоккеисты и тренеры так часто любят говорить избитую фразу про то, что «плей-офф – это совсем другое соревнование».

Первый же матч серии ознаменовался для «Молота» потерей преимущества домашнего льда – 1:4. Спустя сутки показалось, что всё в серии начинает вставать на свои места. Подопечные Павла Зубова учинили «Соколу» форменный погром – 8:0. Но красноярцев подобная пощёчина абсолютно не смутила.

Два следующих матча на домашнем льду они выиграли в дополнительное время, затем потерпели поражение на выезде, после чего закрыли серию на родной площадке. Выиграв три матча из трёх в Красноярске, «Сокол» отправил лучший клуб регулярки в досрочный отпуск.

ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
04 марта 2024, понедельник. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
4 : 3
Молот
Пермь
0:1 Дюрягин (Верёвкин, Рыжов) – 04:33 (5x4)     0:2 Пешехонов (Ерохин, Дюрягин) – 22:44 (5x4)     1:2 Пучков (Кожухов) – 34:44 (5x4)     2:2 Морозов (Кожухов) – 38:34 (5x4)     3:2 Пучков (Кожухов, Скворцов) – 41:10 (5x5)     4:2 Тимирёв (Тарасов, Князев) – 58:09 (5x4)     4:3 Пешехонов – 59:54 (6x5)    

«Динамо» Крикунова не смогло выиграть ни одного матча в Кубке Петрова

Единственной командой, не сумевшей одержать ни одной победы в плей-офф ВХЛ, оказалось санкт-петербургское «Динамо». В ходе регулярного чемпионата в питерском клубе произошла замена главного тренера: Ярослав Люзенков уступил бразды правления Владимиру Крикунову, сам переместившись на позицию ассистента. Смена рулевого благотворно повлияла на игру санкт-петербургского клуба. Под руководством Крикунова динамовцы выиграли 19 матчей из 24, заранее решив минимальную задачу по выходу в плей-офф.

Коллектив из Северной столицы даже сумел занять место в верхней половине таблицы, в результате чего начинал серию с «Нефтяником» на домашнем льду. В первом матче динамовцы вели с преимуществом в две шайбы, но в итоге проиграли, пропустив в середине второго овертайма.

После этого поражения игра «Динамо» стремительно рассыпалась. В первую очередь просели действия блока: голкипер – защита. Первый номер питерцев Ярослав Озолин действовал крайне посредственно, откровенно не выручая партнёров, да и те не сильно помогали ему в обороне. Наиболее показательным стал второй матч противостояния, в котором динамовцы «сгорели» на домашнем льду – 1:7. В общей же сложности «Динамо» за четыре матча пропустило 21 (!) шайбу, закономерно получив итоговые 0-4.

ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 7
Нефтяник
Альметьевск
1:0 Яковлев (Чернов, Салахов) – 07:32 (5x4)     1:1 Терехов (Хасанов, Гизатуллин) – 08:42 (5x5)     1:2 Бровкин (Евсеев) – 30:49 (5x4)     1:3 Терехов (Шолгин, Фазылзянов) – 41:25 (5x5)     1:4 Емец (Мокин, Ионов) – 49:22 (5x5)     1:5 Крутов (Терехов, Комков) – 53:14 (5x3)     1:6 Гизатуллин (Терехов, Терехов) – 55:17 (5x5)     1:7 Емец (Глухов, Воронин) – 58:32 (5x5)    

На следующий день после завершения выступления в плей-офф Крикунов отрицательно высказался о продолжении дальнейшей работы в клубе. По словам 73-летнего специалиста, он не собирается оставаться на занимаемой должности, так как «уже старый». Впрочем, Владимир Васильевич так часто уходил на покой и столько раз с него возвращался на тренерский мостик, что и сейчас не очень верится в его слова о завершении карьеры. Как же мы будем без Крикунова?

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«Рубин» в пяти матчах остановил дерзкого новичка, «Химик» на классе прошёл «Буран»

Занявший второе место в регулярке «Рубин» в первом матче серии на домашнем льду неожиданно проиграл «Норильску», для которого этот матч стал первым кубковым в истории клуба. Созданная в прошлом году команда в дебютном сезоне в ВХЛ добралась до плей-офф, что уже стало для неё грандиозным успехом. Но на этом в «Норильске» решили не останавливаться, сумев преподнести сюрприз и в первом матче плей-офф.

Однако в дальнейшем тюменцы всё-таки смогли расставить все точки над «i», выиграв четыре матча подряд и избежав сенсационного завершения сезона. «Норильск» бился как мог и однажды даже довёл матч до овертайма, но класс игроков «Рубина» оказался выше. Один из ключевых голов в серии забил защитник Владислав Наумов, известный по своим выступлениям в КХЛ за «Сибирь».

ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 февраля 2024, четверг. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
4 : 5
ОТ
Рубин
Тюмень
1:0 Калетник (Колесников, Попов) – 10:29 (5x4)     2:0 Литовченко (Косоренков, Мастрюков) – 17:13 (5x5)     2:1 Алексеев (Берестенников, Горбунов) – 21:21 (5x4)     2:2 Давыдов (Бусаров) – 30:47 (5x5)     3:2 Дяденькин (Попов, Калетник) – 33:58 (5x4)     3:3 Мокрушев (Давыдов, Бусаров) – 35:39 (5x4)     4:3 Дяденькин – 36:23     4:4 Бусаров (Попугаев, Давыдов) – 56:41 (5x5)     4:5 Наумов (Алексеев) – 76:44 (5x5)    

На один матч больше для прохождения первого раунда затратил действующий обладатель Кубка Петрова – подмосковный «Химик». Защищающий титул чемпиона ВХЛ коллектив из Воскресенска начал серию с «Бураном» с двух домашних побед. Но первый выезд в Воронеж для команды Игоря Гришина не сложился. Подмосковные хоккеисты потерпели два подряд поражения, вследствие чего всё пришлось начинать заново.

С этой задачей «Химик» справился, выиграв пятый и шестой матчи противостояния. В заключительной игре серии веское слово сказали оформившие по дублю Илья Талалуев и Павел Ткаченко. Для 26-летнего Талалуева, обладающего огромным опытом выступления в КХЛ за «Спартак», эти шайбы стали первыми в этом плей-офф ВХЛ. Проснулся в нужное время.

ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
05 марта 2024, вторник. 19:00 МСК
Буран
Воронеж
Окончен
2 : 4
Химик В
Воскресенск
1:0 Павликов (Карапетян) – 04:31 (5x5)     1:1 Талалуев (Соколов) – 08:46 (4x3)     1:2 Талалуев (Королёв, Джиошвили) – 36:12 (5x5)     1:3 Ткаченко (Чезганов, Кожемякин) – 52:19 (5x5)     2:3 Шипилов (Вихарев, Караваев) – 56:52 (5x5)     2:4 Ткаченко – 59:34 (en)    

«Югра» и «Зауралье» выжили в марафонах

Помимо «Сокола», победы в решающих матчах серий также одержали «Зауралье» и «Югра». В отличие от красноярских хоккеистов, курганцы и ханты-мансийцы считались явными фаворитами в своих противостояниях. Но «Зауралье» пришлось играть все семь матчей со «Звездой», а «Югре» – с «Тамбовом».

Примечательно, что седьмые матчи серий в обоих случаях завершились сухими победами номинальных фаворитов. «Зауралье» на домашней площадке учинило сопернику разгром (5:0), а «Югра» добилась куда более трудной победы – 2:0. Героем решающего матча стал 34-летний голкипер ханты-мансийцев Владимир Сохатский. Опытный вратарь крайне неудачно начинал плей-офф, но собрался в ключевой момент и оформил шат-аут.

Турнирная сетка плей-офф ВХЛ

Кто с кем сыграет дальше?

По итогам серий матчей 1/8 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2023/2024 определились команды, которые примут участие в сериях матчей 1/4 финала:

2. «Рубин» (г. Тюмень);
3. «Зауралье» (г. Курган);
4. АКМ (Тульская область);
5. «Югра» (г. Ханты-Мансийск);
6. «Химик» (г. Воскресенск);
7. «СКА-Нева» (г. Санкт-Петербург);
9. «Нефтяник» (г. Альметьевск);
16. «Сокол» (г. Красноярск).

Пары четвертьфинала сложились следующим образом:

2. «Рубин» — 16. «Сокол»;
4. АКМ — 7. «СКА-Нева.
Матчи проводятся в следующие сроки:
11, 12, 15, 16, 19*, 22* и 25* марта 2024 года.

3. «Зауралье» — 9. «Нефтяник»;
5. «Югра» — 6. «Химик».
Матчи проводятся в следующие сроки:
12, 13, 16, 17, 20*, 23* и 26* марта 2024 года.
* — при необходимости.

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