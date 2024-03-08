Чемпион регулярки уже отправлен в отпуск. Итоги первого раунда плей-офф ВХЛ

Первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги вступает в решающую стадию. В самое ближайшее время один за одним начнут определяться участники четвертьфинальных разборок. В свою очередь, во второй по силе лиге российского хоккея стартовый раунд плей-офф уже остался позади. Подводим главные итоги 1/8 финала плей-офф во Всероссийской хоккейной лиге.

Лучший клуб регулярного чемпионата уже завершил сезон

Главная сенсация первого раунда произошла в противостоянии команд, занявших первое и 16-е места в регулярном чемпионате. Казалось бы, что могло пойти не так для «Молота» в серии с «Соколом», ведь по итогам гладкой части сезона пермяки опередили красноярцев в турнирной таблице на целую пропасть в виде 20 очков. Но не зря все хоккеисты и тренеры так часто любят говорить избитую фразу про то, что «плей-офф – это совсем другое соревнование».

Первый же матч серии ознаменовался для «Молота» потерей преимущества домашнего льда – 1:4. Спустя сутки показалось, что всё в серии начинает вставать на свои места. Подопечные Павла Зубова учинили «Соколу» форменный погром – 8:0. Но красноярцев подобная пощёчина абсолютно не смутила.

Два следующих матча на домашнем льду они выиграли в дополнительное время, затем потерпели поражение на выезде, после чего закрыли серию на родной площадке. Выиграв три матча из трёх в Красноярске, «Сокол» отправил лучший клуб регулярки в досрочный отпуск.

«Динамо» Крикунова не смогло выиграть ни одного матча в Кубке Петрова

Единственной командой, не сумевшей одержать ни одной победы в плей-офф ВХЛ, оказалось санкт-петербургское «Динамо». В ходе регулярного чемпионата в питерском клубе произошла замена главного тренера: Ярослав Люзенков уступил бразды правления Владимиру Крикунову, сам переместившись на позицию ассистента. Смена рулевого благотворно повлияла на игру санкт-петербургского клуба. Под руководством Крикунова динамовцы выиграли 19 матчей из 24, заранее решив минимальную задачу по выходу в плей-офф.

Коллектив из Северной столицы даже сумел занять место в верхней половине таблицы, в результате чего начинал серию с «Нефтяником» на домашнем льду. В первом матче динамовцы вели с преимуществом в две шайбы, но в итоге проиграли, пропустив в середине второго овертайма.

После этого поражения игра «Динамо» стремительно рассыпалась. В первую очередь просели действия блока: голкипер – защита. Первый номер питерцев Ярослав Озолин действовал крайне посредственно, откровенно не выручая партнёров, да и те не сильно помогали ему в обороне. Наиболее показательным стал второй матч противостояния, в котором динамовцы «сгорели» на домашнем льду – 1:7. В общей же сложности «Динамо» за четыре матча пропустило 21 (!) шайбу, закономерно получив итоговые 0-4.

На следующий день после завершения выступления в плей-офф Крикунов отрицательно высказался о продолжении дальнейшей работы в клубе. По словам 73-летнего специалиста, он не собирается оставаться на занимаемой должности, так как «уже старый». Впрочем, Владимир Васильевич так часто уходил на покой и столько раз с него возвращался на тренерский мостик, что и сейчас не очень верится в его слова о завершении карьеры. Как же мы будем без Крикунова?

«Рубин» в пяти матчах остановил дерзкого новичка, «Химик» на классе прошёл «Буран»

Занявший второе место в регулярке «Рубин» в первом матче серии на домашнем льду неожиданно проиграл «Норильску», для которого этот матч стал первым кубковым в истории клуба. Созданная в прошлом году команда в дебютном сезоне в ВХЛ добралась до плей-офф, что уже стало для неё грандиозным успехом. Но на этом в «Норильске» решили не останавливаться, сумев преподнести сюрприз и в первом матче плей-офф.

Однако в дальнейшем тюменцы всё-таки смогли расставить все точки над «i», выиграв четыре матча подряд и избежав сенсационного завершения сезона. «Норильск» бился как мог и однажды даже довёл матч до овертайма, но класс игроков «Рубина» оказался выше. Один из ключевых голов в серии забил защитник Владислав Наумов, известный по своим выступлениям в КХЛ за «Сибирь».

На один матч больше для прохождения первого раунда затратил действующий обладатель Кубка Петрова – подмосковный «Химик». Защищающий титул чемпиона ВХЛ коллектив из Воскресенска начал серию с «Бураном» с двух домашних побед. Но первый выезд в Воронеж для команды Игоря Гришина не сложился. Подмосковные хоккеисты потерпели два подряд поражения, вследствие чего всё пришлось начинать заново.

С этой задачей «Химик» справился, выиграв пятый и шестой матчи противостояния. В заключительной игре серии веское слово сказали оформившие по дублю Илья Талалуев и Павел Ткаченко. Для 26-летнего Талалуева, обладающего огромным опытом выступления в КХЛ за «Спартак», эти шайбы стали первыми в этом плей-офф ВХЛ. Проснулся в нужное время.

«Югра» и «Зауралье» выжили в марафонах

Помимо «Сокола», победы в решающих матчах серий также одержали «Зауралье» и «Югра». В отличие от красноярских хоккеистов, курганцы и ханты-мансийцы считались явными фаворитами в своих противостояниях. Но «Зауралье» пришлось играть все семь матчей со «Звездой», а «Югре» – с «Тамбовом».

Примечательно, что седьмые матчи серий в обоих случаях завершились сухими победами номинальных фаворитов. «Зауралье» на домашней площадке учинило сопернику разгром (5:0), а «Югра» добилась куда более трудной победы – 2:0. Героем решающего матча стал 34-летний голкипер ханты-мансийцев Владимир Сохатский. Опытный вратарь крайне неудачно начинал плей-офф, но собрался в ключевой момент и оформил шат-аут.

Кто с кем сыграет дальше?

По итогам серий матчей 1/8 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2023/2024 определились команды, которые примут участие в сериях матчей 1/4 финала:

2. «Рубин» (г. Тюмень);

3. «Зауралье» (г. Курган);

4. АКМ (Тульская область);

5. «Югра» (г. Ханты-Мансийск);

6. «Химик» (г. Воскресенск);

7. «СКА-Нева» (г. Санкт-Петербург);

9. «Нефтяник» (г. Альметьевск);

16. «Сокол» (г. Красноярск).

Пары четвертьфинала сложились следующим образом:

2. «Рубин» — 16. «Сокол»;

4. АКМ — 7. «СКА-Нева.

Матчи проводятся в следующие сроки:

11, 12, 15, 16, 19*, 22* и 25* марта 2024 года.

3. «Зауралье» — 9. «Нефтяник»;

5. «Югра» — 6. «Химик».

Матчи проводятся в следующие сроки:

12, 13, 16, 17, 20*, 23* и 26* марта 2024 года.

* — при необходимости.