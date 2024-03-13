Защитник «Салавата» — о вылете из плей-офф КХЛ: опыт, который сделает нас сильнее

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский подвёл итоги сезона для уфимского клуба. В первом раунде плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» уступил «Трактору» в серии из шести матчей и завершил сезон. По итогам регулярного чемпионата уфимцы заняли третье место в таблице Восточной конференции КХЛ.

«Тяжело писать этот пост, потому что эмоций сейчас нет. Скажу честно, у нас не было ни одного равнодушного человека. Мы вместе бились до конца. Каждый матч верили, что можем выиграть, давили, выкладывались на 200%. Но выиграть не удалось. Вдвойне обидно проигрывать вот так каждый матч в одну шайбу, когда победа была так близка.

Спасибо всем парням за этот сезон, мы были одним единым кулаком. Надеюсь, что всё хорошее нас ждёт в ближайшем будущем. Даже такие трудности – это опыт. Опыт, который сделает нас сильнее. Нужно правильно ко всему подойти, сделать выводы и работать ещё больше», — написал Василевский в своём телеграм-канале.

Напомним, в прошлом сезоне-2022/2023 «Салават Юлаев» также вылетел из борьбы за Кубок Гагарина в первом раунде. Тогда уфимцы в серии из шести матчей уступили владивостокскому «Адмиралу».