Грандиозный провал, которому нет оправданий. В «Салавате Юлаеве» надо менять всё

«Салават Юлаев» второй год подряд вылетел после первого же раунда Кубка Гагарина. Можно справедливо хвалить «Трактор», можно сетовать на невезение или что-то ещё, но для уфимской команды это однозначно позор. Позор, после которого должны последовать выводы и репрессии, иначе это будет выглядеть как издевательство перед огромной армией болельщиков уфимцев. У них и так, следуя какой-то неведомой логике, взяли и без мало-мальской причины отобрали топ-клуб, подсунув вместо него авторский взгляд Рината Баширова на комплектование коллектива. И теперь, после двух подряд смачных провалов, «зелёным» приходится краснеть за эту команду, которую очевидно сделали слабее собственные менеджеры.

После того как в условиях изменившейся реальности «Салават» потерял возможность ехать на звёздных скандинавских легионерах, в руководстве клуба решили, что будут делать ставку на экономию и опираться на свою молодёжь, не делая «трансферов ради трансферов». Удивительная позиция для команды с исторически высоким статусом и не имеющей никаких реальных проблем с финансированием, но в нынешнем сезоне она всё-таки была скорректирована: по ходу сезона в клуб приехали классные североамериканцы Мелош и Ливо, а ещё в мае воспитанник Данил Аймурзин был обменян на голкипера Александра Самонова. «Салават» пошёл наперекор принципам, отдав «кровинушку» за сильного вратаря с рынка, и это было адекватное решение. Никто, конечно, тогда не мог предположить, что Самонов в Уфе блестяще проведёт регулярку, но с треском провалится в плей-офф.

Александр Самонов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Но всё-таки сэкономить Баширову удалось – согласно данным «Спорт-экспресса», уфимцы на зарплаты хоккеистам потратили 780 млн рублей. И в плей-офф, как и год назад, наружу вылезло всё, на чём сэкономили. За спиной Хмелевски, Ливо и Дроздова (Иван — единственный реально сильный из неочевидных ходов менеджмента Уфы за последние годы) не оказалось никого. Ладно, Данил Башкиров забросил две шайбы, ну а Пименов, Алалыкин, Кузьмин, Ефремов… Все эти парни уже в том возрасте, когда необходимо давать результат, а не просто занимать места в составе из-за статуса воспитанников.

При этом в плей-офф исчез и Александр Шаров, которому экономный менеджмент Уфы отсыпал 65 млн рублей в год. Никак не помог команде вернувшийся в состав по ходу серии с «Трактором» Шмелёв, а Лещенко вообще не сыграл ни матча в этом Кубке Гагарина. Ужасную серию, как уже писал, провёл вратарь Самонов, а также предсказуемо не выдержала давления возрастная оборона «Салавата» во главе с бойким ветераном Паниным.

Григорий Панин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Безусловно, замаскировать проблемы с комплектованием «Салавата» могла бы работа тренерского штаба Виктора Козлова. Если бы в плей-офф мы увидели Команду, то и не вспоминали бы, кто конкретно и почему в ней играет. Но Команды не было, ставка на Козлова у менеджмента уфимцев тоже не сработала, теперь это очевидный факт. При этом «Салават» провёл интересную регулярку, вроде бы сменил стиль в пользу зрелищности, но вновь слишком рано вышел на пик формы. В январе-феврале юлаевцы выглядели просто фантастически в плане физики, в плане командных взаимодействий, в плане рисунка игры – всё было красиво и вкусно. Но уже в самом конце регулярки для «Салавата» стали звенеть тревожные звонки, и в плей-офф мы все увидели весьма странный коллектив, проваливающий начало матчей, допускающий детские ошибки и просто таящий на глазах на фоне по-настоящему горящего соперника. Коллектив, за спиной которого стоит весьма упрямый тренер, отказывающийся что-то менять – Самонов так и провёл всю серию (как и Ежов год назад), Лещенко так и не вышел, да и в целом «Салават» съехал в кювет по накатанной, даже не пытаясь рулить.

Виктор Козлов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

О Викторе Козлове многие хоккеисты «Салавата» отзываются как об отличном, сильном тренере, который на одной волне с игроками, за которого хочется биться. Но этот тренер второй год подряд не может привести в чувство своих подопечных по ходу тяжело складывающейся серии, а на пресс-конференциях говорит совершенно дикие, непонятные вещи про скованность и зажатость, которая якобы мешает хоккеистам играть правильно. Но чем занимается весь сезон тренерский штаб, что на самые важные матчи (хотя это всего-то первый раунд) команда выходит с трясущимися руками? И не может биться ни за тренера, ни за самих себя, ни за болельщиков.

Абсолютный провал Виктора Козлова. Грандиозный провал Рината Баширова и его философии. Другие составляющие позора тоже на поверхности, но они вторичны. Совершенно очевидно, что в Уфе настало время перемен, причём на самом высоком уровне. У клуба иногда возникают какие-то технические задержки с финансированием, но глобальных-то проблем нет, «Салават» способен комплектоваться адекватно своему историческому статусу, что никак не мешает параллельно развивать молодёжь. Правда, талантливой молодёжи сейчас в Уфе особо не видно, зато есть унизительное дело «Толпара».

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В феврале, когда «Салават» как раз гремел, гендиректор Баширов заявил, что и он, и Виктор Козлов будут уволены в случае невыполнения задачи. Задача, очевидно, не выполнена, и теперь, по сути, дело за решением Главы республики Башкортостан Радием Хабировым. Год назад Хабиров публично выразил доверие Козлову после поражения от «Адмирала», но будет ли он также лоялен и чуток к тренеру после второго провала подряд?

При всём этом всегда важно понимать, кто может прийти на место тех, кого гоним в отставку. И вот тут всегда сложнее. В «Салавате» должны взвесить и проанализировать многие вещи, чтобы понять, почему клуб уже много лет находится в болтанке и не показывает результат, лишь изредка и чаще вопреки обстоятельствам доходя максимум до финала конференции. Кто приведёт в уфимский клуб стабильность и вернёт надежду на то, что «Салават» может реально достигать самых высоких целей? Возможно ли это в принципе в нынешней структуре управления клубом?

Перемены, конечно, нужны, притом масштабные. Но они должны быть проведены с умом.