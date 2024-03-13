Нападающий СКА Дедунов: стоим плечом к плечу и дальше идём к нашей заветной цели

Нападающий СКА Павел Дедунов поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» и заявил, что петербургская команда подходит к серии в боевом настрое и намерена завоевать Кубок Гагарина.

«Все ребята взрослые, тренерский штаб подводит нас к этой серии в боевом настрое. Все знают, что делать. Нет никаких иллюзий. Только вперёд. Стоим плечом к плечу и дальше идём к нашей заветной цели.

Есть ли разница между стилями игры команд из разных конференций КХЛ? В плей-офф все команды играют «от ножа», очень строго. Хоккей плюс-минус один и тот же. Цена ошибки очень велика. В сезоне так можно рассуждать, а в плей-офф всё замыливается, теряется», — цитирует Дедунова пресс-служба клуба.

Дедунов назначен капитаном СКА на первый матч серии с «Автомобилистом» из-за травмы защитника Александра Никишина. Первый матч серии пройдёт в Санкт-Петербурге 17 марта.