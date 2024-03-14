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Генеральный директор «Нефтехимика»: сейчас мы идём по пути построения новой команды

Генеральный директор «Нефтехимика»: сейчас мы идём по пути построения новой команды
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Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов оценил прошедший сезон. Нижнекамцы завершили регулярку на девятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

«Немножко о прошедшем сезоне. Мы не прошли в восьмёрку и уже сейчас готовимся к следующему, делаем выводы из того, что прошло. Очевидно, что неудачный старт сезона, который мы повторили, как годом ранее, не позволил нам закрепиться в восьмёрке. Хотя мы имели на это все шансы и все возможности по нашей игре. Из 68 матчей 22 мы закончили вничью в основное время. Из них, к сожалению, уступили 18 в овертайме или буллитах.

Сейчас мы идём по пути построения новой команды. Считаем, что идём в правильном направлении, мы омолаживаем команду. Мы уменьшили средний возраст игроков на два года. Мы заиграли в команде шесть наших воспитанников, которые пришли из ДЮСШ «Нефтехимик», четверо из них даже никогда не поднимались в первую команду. Мы нашли из других команд девять молодых, одарённых игроков, которые к нам присоединились в ходе сезона», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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