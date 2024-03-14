Вячеслав Быков рассказал, какой клуб поддерживает в розыгрыше Кубка Гагарина

Российский тренер Вячеслав Быков рассказал, что поддерживает челябинский «Трактор» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Конечно, я сам уральский и, конечно, буду переживать и за „Трактор“, но, с другой стороны, другие команды тоже очень интересные: и „Автомобилист“ не первый год хорошую игру показывает, „Авангард“ тоже традиционно такой стиль показывает», — сказал Быков в интервью «ВсёПроСпорт»

«Трактор» в первом раунде Кубка Гагарина был сильнее уфимского «Салавата Юлаева» со счётом 4-2 в серии.

Напомним, соперником челябинцев по второму раунду плей-офф стало московское «Динамо», которое в шести матчах обыграло минских одноклубников. Серия второго раунда Кубка Гагарина начнётся матчем в Москве 16 марта.