Илья Ковальчук высказался о своём непопадании в состав «Спартака» в серии с «Северсталью»

40-летний российский нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук прокомментировал своё непопадание в состав красно-белых в серии Кубка Гагарина — 2024 с «Северсталью» (4-1). Форвард в серии сыграл один матч.

«Всё хорошо, конечно, я готов (к участию в матчах второго раунда плей-офф), никаких микротравм. Как я говорил и ранее, у всех одинаковые шансы попасть в основной состав. Команда у нас на ходу, наше дело — быть готовыми и, когда выпадет шанс (сыграть), воспользоваться им. Тот факт, что я в большинстве матчей серии против „Северстали“ не играл, — это решение тренерского штаба, которое надо уважать и воспринимать профессионально», — приводит слова Ковальчука «РИА Новости Спорт».

Отметим, что во втором матче серии с «Северсталью» (1:2) Ковальчук провёл на льду 15 минут 33 секунды и не отметился результативными действиями, нанеся лишь один бросок по воротам при показателе полезности «0». В регулярном сезоне Ковальчук принял участие в 20 матчах, в которых записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и аналогичное количество результативных передач при коэффициенте полезности «-7».