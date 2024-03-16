Форвард «Динамо» рассказал, готов ли он драться в серии с «Трактором»

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко рассказал, готов ли он драться в серии плей-офф КХЛ с «Трактором».

«В серии «Трактора» с «Салаватом» было большое количество драк – готов ли я драться в случае игровой необходимости? Если игра заставит, то конечно. Тут не может быть никаких вопросов. В нашей команде любой будет готов», — сказал Ильенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

В Кубке Гагарина — 2024 Артём Ильенко сыграл шесть матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Напомним, первые матчи четвертьфиналов плей-офф КХЛ начнутся 16 марта. В этот день сыграют омский «Авангард» и ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и челябинский «Трактор». Другие пары, СКА — «Автомобилист» и «Металлург» Мг — «Спартак», сыграют на следующий день.